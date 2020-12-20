Sermaye Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Döner Sermaye, Ödenmiş Sermaye Nedir?

Ticari bir faaliyetin başlanması için ayrılmış olan ve kullanılacak kaynağa sermaye denilmektedir. Sermaye, ticaret sicil kaydı yöntemi ile devlete de kayıt ettirilmesi gereken tutardır. Şirketlerin kayıtlarının yapılması için sermaye miktarını hem noterde hem de ticaret sicilinde beyan etmesi gerekmemektedir.



Sermaye Nedir?



Sermaye, firmanın özkaynaklarından bağımsız olarak işe başlanırken koyulan maddi tutara verilen isimdir. Bir firmanın kaynak yönetiminin temelinde de sermaye tutarı ve işe yatırılarak olan sermayenin belirlenmesi yatmaktadır. Sermaye, işin özünü oluşturan tüm masrafların hesaplanması sonrasında ortaya çıkan tutardır. Sermaye bütüncül olarak değerlendirilmelidir.



Sermaye Çeşitleri Nelerdir?



Firmaların ticari faaliyetlerinin temelinde sermayenin paylaştırılması yatmaktadır. Bu nedenle de sermayede kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır. Birçok finansal sistemde sermaye şirket türlerine ve muhasebesel yapılarına göre farklılık göstermektedir. Bunlardan en çok bilineni ve kullanılanı; döner sermaye ve ödenmiş sermayedir. Bunların yanı sıra fiziksel ve doğal sermayedir. Sermaye çeşitleri iş kollarına göre ayrılmaktadır. Hizmet üretimi ve mal üretimi yapan firmaların kendi içinde farklı sermaye kullanım biçimleri bulunmaktadır.



Döner Sermaye Nedir?



Döner sermaye aslında bir sermaye çeşidinden çok bir finansal işleyiş biçimidir. Döner sermayeye ihtiyaç duyan genel olarak kamu kurumlarındır. Ancak birçok ortaklıklarda ve konsorsiyumlarda da döner sermayenin kullanılması sıkça uygulanan bir finansal eylemdir. Kurum ve kuruluşlar, sermayelerini genişletmek, faaliyet alanlarını çeşitlendirmek veya işletmenin temel faaliyet kolunu finanse edebilmek için kullanılan bir sistemdir. Döner sermayede elde edilen gelirler bir havuzda toplanır. Zaman içerisinde ihtiyaç duyulduğunda bu döner sermayeden yani paranın biriktiği havuzdan kullanımı sağlanır. Döner sermayeyi kurumsal finansın dışında yetkililerde kullanabilir ve bu doğal haklarıdır.



Ödenmiş Sermaye Nedir?



Ödenmiş sermaye genel olarak borsada işlem yapan şirketlerin başvurduğu bir finansal sistemdir. Ödenmiş sermaye temelinde firmaların taahhüt ettikleri ve ticaret siciline bildirdikleri sermayenin nakdi olarak tamamının veya bir kısmının ödenmesi anlamına gelir. Finansal sistemlerde ise ödenmiş sermaye şirketlerin piyasada bulunun hisselerinin adedi ve nominal değerinin çarpımı ile elde edilen tutardır. Bu sistemin kullanılmasındaki temel sebep şirketlerin mali değerlerini belirlemektir. Ancak bu rakamlar günlük değişkenlik gösterebildiği gibi asla bir rakamı temsil etmezler. Ödenmiş sermayenin belirlenmesi sadece o günün işlem rakamları ile tespit edilmesi mümkün olan bir sistemdir.