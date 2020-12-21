Sermaye Piyasası Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sermaye piyasası küçük miktarda ekonomiye katkı sağlamayan ama birleştirilirse imkanları geniş şekilde kapsayan birikimlerin ekonomiye katkı sağlamasına olanak veren piyasaları. Bu sayede ekonomiyi canlandırarak üretimi hareketlendirebilmektedirler.



Sermaye Piyasası Nedir?



Ekonomik koşulların para ve finansal boyutlarının oluşumunu sağlayan piyasalara sermaye piyasaları denmektedir. Uzun vadeli menkul kıymetlerinin alınıp satıldığı yerlere sermaye piyasası denir. Uzun vadeli menkul kıymetler ise tahviller ve hisse senetleri olmaktadır.



Sermaye Piyasasının Özellikleri Nelerdir?



Sermaye piyasasının özellikleri arasında ülkede bulunan büyük veya küçük tüm yatırımların işletilerek yönetilerek kontrol edilmesidir. Sermaye piyasasında yapılan işlemler ise tahvil ve hisse senetlerinin satışa sunulması yoluyla gerekli olan yatırım sermayesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Sermaye piyasasında satılan tahvil ve hisse senetlerini satın alan kişiler tasarruf sahibi olarak işletmelere fon sağlamış ve ortak olmak suretiyle katkıda bulunmuş olmaktadır. Kredi vererek de işletmelerin yeni yapılanmalarını desteklemektedir.



Bir ülkede bulunan altın piyasası, döviz piyasası ve sermaye piyasası ülkenin ekonomik karakterini belirleyen piyasalar arasında bulunmaktadır.



Sermaye piyasaları birincil ve ikincil olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Birincil piyasa menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldığı yer olmaktadır. İkincil piyasa ise daha önce alınmış menkul kıymetlerin tekrar alınıp satıldığı yer olarak geçmektedir.



Sermaye Piyasasını Oluşturan Menkul Kıymetler Nelerdir?



Sermaye piyasasında tahviller, hisse senetleri, finansman bonoları, hazine bonoları, katılma intifa senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, banka ve banka garantili bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, toplu konut idaresi tarafından çıkarılabilen tahviller, hisse senedi ve pay işlem gören menkul kıymetlerdendir.