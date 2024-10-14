Son dönemin gözde iki yatırım aracı altın ve borsada yıl sonuna doğru yaklaşıldıkça piyasalar hareketlenmeye başladı. Borsada 25 Eylül’den bu yana sert düşüş sürüyor. Endeks geçen hafta yeniden 9 bin puan seviyesinin altını test etti.

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Geçen hafta başında hızlı bir düşüş gösteren altın fiyatları perşembe gününden sonra yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü gram ve ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Gram altın fiyatı kritik eşik olan 2900 lirayı aştı.

GÖZLER FAİZ KARARINDA!

Yurt içi piyasalarda gözler perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Banka politika faizini halihazırda yüzde 50 seviyesinde tutuyor. Peki faizde beklentiler ne? Karar piyasaları nasıl etkiler?

‘BORSADA BU DESTEĞİN TEKRAR DENENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Sert hareketler sonrası altın ve borsa için rakam veren Ekonomist Hikmet Baydar piyasalarla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “30 Eylül’den beri teknik olarak borsada aşağı sinyalleri gelmeye devam ediyor. Buradan bir dönüş olabilir mi? Henüz sinyal yok. Orta vadeli göstergeler eşliğinde aşağı yönlü hareket görülüyor. Borsada en kritik seviye 8768 puandır. Bu seviyenin dikkat edilmesi gereken bir seviye olduğunun altını çiziyorum. Yabancı yatırımcının teknik olarak dikkat ettiği bir seviye. Borsada bu desteğin tekrar deneneceğini düşünüyorum. Orta vadeli göstergeler aşağı olduğu sürece ve 9 bin 600’lerin üzerine çıkılmadıkça borsada yükselişi konuşmak zor.

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‘BORSADA DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ VAR’

Endekste satış baskısının olmasının iki nedeni var. Bunlardan biri teknik olarak aşağı sinyallerinin gelmeye devam ediyor olmasıdır. Bunun dışında diğer sebep ise jeopolitik risklerin artarak devam etmesidir. Bu yabancı yatırımcı girişini engelliyor. Dolayısıyla jeopolitik riskler ve sanayi verilerindeki yetersizlikler geleceğe dönük bilanço beklentilerini olumsuza sokuyor.

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‘ALTINDA BU SEVİYENİN KISA VADEDE KIRILMASINI BEKLEMİYORUM’

Ons altında orta vadede aşağı sinyalleri vardı fakat çok önemli seviye olan 2600 dolar seviyesinde bir alım dalgasının geldiğini görüyorum. Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığım değerlendirmelerimde ons altında 2600 dolarda destek olduğunu söylemiştim. Perşembe ve cuma günleri ons altın sert atak yaparak 2657 dolara doğru hızla çıktı. Önümüzdeki günlerde ons altın 2674 doları görürse göstergeler tekrar yukarı sinyalleri vermeye başlayacak. Ons altında 2700 dolar kritik seviye. Ben bu seviyenin kısa vadede kırılmasını beklemiyorum.

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ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI GELİR Mİ?

Jeopolitik riskler, İran ile ilgili haberler bölgede gerginlikleri artırıyor. Altında şimdilik bir tepki alımı olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde 2670 doların üzerine çıkılırsa yeniden orta vadede yukarı sinyalleri gelecektir. O zaman yeniden bir trend hareketinin olduğunu söyleyebiliriz.

GRAM ALTINDA RAKAM VERİLDİ: HER AN GÖREBİLİRİZ

Gram altında fiyat 2928 liraya fırladı. Daha önceki yorumlarımda gram altında 2837 lira seviyelerinin destek olduğunu söylemiştim. En son 2854 lira görüldü ve desteğe değmeden yukarı hareketle ivmelenerek 2928 lira seviyeleri görüldü. Henüz orta vadeli aşağı sinyalleri bitmiş değil ancak bazı göstergeler yukarı sinyalleri vermeye başladı. 2942 lira seviyeleri aşılırsa tüm göstergeler yukarı sinyali üretecektir. Ons altına paralel gram altında da yukarı hareketler söz konusu olabilir. Gram altında yeni zirvelerin olma ihtimalini yüksek görüyorum. 2974 lira seviyelerini her an görebiliriz gibi gözüküyor.

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GÖZLER TCMB’NİN FAİZ KARARINDA! İŞTE BEKLENTİLER

Şu an için Merkez Bankası’ndan ‘faiz indirimi olabilir’ diyenler var. Ancak enflasyon rakamının yüksek çıkması Merkez Bankası’nın neden katı durduğunu gösteriyor. Aylık bazda enflasyon düşmediği sürece yıllık bazdaki enflasyon düşüşü Merkez Bankası’nı tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla bir faiz indirimi şu an söz konusu değildir. Aylık enflasyonun yüksek gelmesinden sonra Merkez Bankası faiz indiriminde istekli değil. Ben bu ay faizde pas geçilmesini bekliyorum. İlerleyen aylarda eğer enflasyon yüzde 2’ye doğru inerse ufak bir faiz indirimi gelebilir.

KARAR PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Şu an için faiz kararının piyasaları fazla etkilemesini beklemiyorum ama Merkez Bankası söylemini değiştirirse daha güvercin mesajlar verirse bu borsa için doping etkisi yapabilir.

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GÖZLER DOLARDA: İKİ RAKAM BİZE ÖNEMLİ SİNYAL VERECEK

Dolar/TL’de yatay seyir devam ediyor. Orta vadeli göstergeler şu an için güvenilir değil. Kurda 34.32’nin üzerine çıkıldığında satış geliyor, 34.05’in altına geldiğinde ise alım geliyor. Dolar/TL bu iki seviye arasında bir süre daha hareket edebilir. Bu iki rakam bize önemli sinyal verecek.”