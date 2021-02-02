02.02.2021 - 11:04 | | Foreks
Siemens Energy çalışan sayısını azaltacak
Siemens Energy AG, gaz ve enerji segmentindeki çalışan sayısını 2025 mali yılı sonuna kadar 7800 civarında azaltmayı planlıyor.
Yapılan açıklamaya göre Almanya'daki tesislerde çalışan sayısı 3 bin, ABD'de 1700 ve dünyanın geri kalan bölgelerindeki operasyonlarda çalışan sayısı 3100 azaltılacak.
Çalışan sayısında azaltmanın dörtte üçü yönetim, idare ve satış bölümlerinden yapılacak. İşten çıkarmaların büyük bölümü 2023 mali yılı sonuna kadar yapılacak.