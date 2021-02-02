Siemens Energy çalışan sayısını azaltacak

Yapılan açıklamaya göre Almanya'daki tesislerde çalışan sayısı 3 bin, ABD'de 1700 ve dünyanın geri kalan bölgelerindeki operasyonlarda çalışan sayısı 3100 azaltılacak.

Çalışan sayısında azaltmanın dörtte üçü yönetim, idare ve satış bölümlerinden yapılacak. İşten çıkarmaların büyük bölümü 2023 mali yılı sonuna kadar yapılacak.