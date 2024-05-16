Siemens, Innomotics'i satıyor

Handelsblatt gazetesinde yayınlanan haberi teyit eden kaynaklar, Siemens'in anlaşmayı bugün çeyrek dönem mali sonuçlarıyla birlikte açıklayacağını söyledi.

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Kaynaklar, KPS'nin Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan, yaklaşık 14.000 kişiyi istihdam eden ve Temmuz 2023'ten bu yana Siemens'in ayrı bir iştiraki olan Innomotics için Japon motor üreticisi Nidec ile yarıştığını öne sürdü.