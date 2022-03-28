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Sigorta şirketlerinin prim üretimi arttı

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi yüzde 63,4 artışla 27,4 milyar TL oldu.

28.03.2022 - 09:08 |
Sigorta şirketlerinin prim üretimi arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2022 yılının Şubat ayı sonuna ilişkin olarak üyelerinden derlenen verileri açıkladı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre yılın ilk iki ayı itibarıyla toplam prim üretimi yüzde 63,4 artışla 27 milyar 357 milyon 589 bin 797 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde katılım sigortacılığı toplam prim üretimi yüzde 53,7 artışla 1 milyar 409 milyon 365 bin 437 TL oldu.

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