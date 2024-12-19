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Şimşek, Umman'da resmi temaslarda bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karma Ekonomik Komisyonun 12. Toplantısı kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.

19.12.2024 - 12:06 | | AA
Şimşek, Umman'da resmi temaslarda bulunuyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakan Şimşek, Karma Ekonomik Komisyonun 12. Toplantısı için gittiği Maskat'ta resmi temaslarda bulunuyor.

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Şimşek, bu kapsamda, Umman Sultanı Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantılar çerçevesinde, her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlenecek. Bu etkinlikte, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatlar ile ortak projelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakan Şimşek, bu akşam temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

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