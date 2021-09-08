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Societe Generale'dan altın tahmini

Societe Generale, 2022 yılı ortalama altın fiyatını 1750 dolar olarak tahmin ediyor.

08.09.2021 - 17:31 | | Foreks
Societe Generale'dan altın tahmini

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, altına yatırım akışında düşüşün sürmesinin beklendiğine dikkat çekilirken 2022 yılında Brent petrol fiyatının ise ortalama 65 dolar olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Değerlendirmede bakır fiyatının 2022 yılı ilk çeyreğinde ortalama 7500 dolara geleceği tahmin edilirken ardından fiyatın 8000 dolar seviyelerinde istikrar kazanmasının beklendiği vurgulandı.

Societe Generale, 2022 yılında petrol talebinin normalleşmesini ve yeniden günlük 100 milyon varili aşmasını beklediğini de ifade etti.

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