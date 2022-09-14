Societe Generale'dan altın tahmini

Societe Generale faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini öngörerek ons altın fiyatının gerileyeceğini tahmin etti. Banka ons altının 2023 yılı üçüncü çeyreğe kadar 1550 dolar seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.

Societe Generale yayınladığı raporda "Bizim stratejistlerimiz ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını bu yılın sonunda bitireceğini, ancak reel faiz oranlarının en azından 2023 yılı üçüncü çeyreğe kadar pozitif bölgede kalmaya devam edeceğini öngörüyor. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştıracak. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

2023 yılı üçüncü çeyrekten sonra ise ABD'de 2024 yılı başlarında resesyon, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini belirten Societe Generale, altına ilginin yeniden artmaya başlayacağını öngörerek 2023 yıl sonunda altının 1650 dolar/ons ve 2024 yıl sonunda 1900 dolar/ons olacağını tahmin etti.