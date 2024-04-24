SoftBank, 960 milyon dolar yatırım yapacak

Nikkei'nin haberine göre Japon teknoloji şirketi SoftBank, Japon diline özgü "dünya standartlarında" bir üretken yapay zeka modeli geliştirmek istiyor ve bilgi işlem tesislerini güçlendirmek için önümüzdeki iki yıl içinde 960 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

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OpenAI'nin Chat GPT'si gibi büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi, SoftBank'ın ABD'li çip devi Nvidia'dan satın almayı planladığı gelişmiş grafik işlem birimleri gerektiriyor.

Habere göre 150 milyar yenlik (960 milyon dolar) yatırım 2024 ve 2025 yıllarında harcanacak ve SoftBank'ın geçen yıl bilgi işlem altyapısı için harcadığı 20 milyar yene eklenecek.

Nikkei, son yatırımın herhangi bir Japon şirketi tarafından yapılan türünün en büyüğü olduğuna inanıldığını ve tamamlandığında SoftBank'a ülkedeki en güçlü bilgi işlem yeteneklerini kazandıracağını ekledi.

Nikkei Asia'nın bir başka raporuna göre teknolojiye artan ilgiye rağmen Japonya'da LLM'yi inşa etmek için gereken yüksek performanslı süper bilgisayarlara sahip özel şirketler bulunmuyor.

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SoftBank'ın rapor edilen yatırımları bu durumu değiştirebilir ve uluslararası oyuncuların pazara girmeye çalıştığı bir dönemde Japonya'ya üretken yapay zeka alanında güçlü bir yerli oyuncu kazandırabilir.