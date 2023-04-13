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Softbank, Alibaba'daki hisselerini satacak

Japon yatırım şirketi SoftBank Group, Çinli Alibaba Group Holding'de bulunan hisselerinin neredeyse tamamını satacak.

13.04.2023 - 10:05 |
Softbank, Alibaba'daki hisselerini satacak

Financial Times'ın (FT) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere dayandırdığı haberine göre Softbank porftöyündeki en değerli varlıklardan biri olan Alibaba'da kalan hisselerinin tamamını satmaya hazırlanıyor.

FT'nin SEC'e yapılan bildirmelerden gerçekleştirdiği analize göre SoftBank'ın Alibaba'daki payı yüzde 3,8'e gerileyecek

Softbank geçen yıl da Alibaba'daki payını 34 milyar dolarlık satışla yüzde 23,7'den yüzde 14,6'ya indirmişti. Bu yıl da ön ödemeli forward kontratlar yoluyla şu ana kadar 7,2 milyar dolarlık satış yaptı.

Hong Kong Borsası'nda Alibaba Group Holding hisseleri yüzde 5,2 değer kaybederek 28 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 91,10 Hong Kong doları seviyesine geriledi.

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