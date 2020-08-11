CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika... Benzine zam geldi
11.08.2020 - 16:26 | | AA

Son dakika... Benzine zam geldi

Gelen son dakika haberine göre; Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Son dakika... Benzine zam geldi
ABONE OL

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'nin Temmuz'da altın ithalatı arttı
Kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdıZonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

Sıradaki Haber