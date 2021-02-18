18.02.2021 - 14:23 |
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası dolarda yatay seyir sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı.
Karar sonrası dolar 6.93-6.95 bandında yatay seyrediyor. Euro/TL ise 8.37 civarında işlem görüyor.