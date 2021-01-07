Son dakika: Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar açıklaması! Trump sonrası...

ABD'de Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Para piyasaları da yaşanan olaylar sonrası olumsuz havaya şimdilik ılımlı tepki gösterdi. Bir yandan koronavirüs gelişmeleri de masada.

Stratejist Cüneyt Paksoy konuya dair, "Piyasa yaşananları not etti. Biden'ın başkanlığı netleştiği için şimdilik ılımlı pozitif fiyatlanıyor. Hareketlerin nereye evrileceğini anlamak piyasalar için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Dolar endeksi istenen fiyat bölgesinde." diyen Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Biden sonrası ABD-Türkiye gelişmelerine odaklanacağız. Dolar/TL'de 200 günlük ortalama kırıldı. 7.30'un altında kalabilirsek 7.20 ilk hedef." dedi.

Cüneyt Paksoy, üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul ve iç piyasadaki gelişmeleri de yorumladı.

Geçtiğimiz yıl altını sollayarak yatırımcısına en çok kazandıran emtia olan gümüş için Paksoy, "Artık portföylerde gümüşe de yer açmak lazım." dedi. Paksoy, altın ile ilgili de "450 lira altına çekildikçe alım fırsatı oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Paksoy, yayının son bölümünde petrol fiyatlarını da yorumladı.