Soros, Çin salvolarına devam ediyor

Milyarder yatırımcı George Soros, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin’e yönelik eleştirilerini yineledi ve BlackRock Inc.’nin Çin yatırımını müşterilerinin paraları ve ABD’nin güvenlik çıkarları için risk olarak niteledi.

Soros, Wall Street Journal’daki yorum yazısında, “Milyarlarca doları Çin’e yatırmak trajik bir hata. BlackRock’ın müşterileri muhtemelen para kaybedecek ve daha da önemlisi ABD ve diğer demokrasilerin ulusal güvenlik çıkarları zarar görecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yorum, piyasalarda çalkantılara yol açan bir dizi yasaklamanın geldiği bir ortamda, Soros’un son haftalarda Şi Jinping’in başında olduğu Çin ile yakın bağlantılara yönelik birkaç uyarısından biriydi. Soros, Wall Street Journal için geçen ay kaleme aldığı diğer bir yorum yazısında, Şi’yi “Dünyadaki açık toplumlar için en tehlikeli düşman” olarak nitelemiş ve ardından Financial Times’taki değerlendirmesinde, Kongre’ye varlık yöneticilerinin “gerçek yönetişim yapıları hem şeffaf hem de hissedarlarla uyumlu şirketlere” yatırımlarını sınırlayan bir yasa geçirmesi gerektiğini kaydetmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre son değerlendirmesinde Soros, BlackRock’ın, yönetiminin tüm Çinli şirketleri “tek parti devletinin enstrümanları” olarak gördüğünü söylediği Xi’yi yanlış anlıyor göründüğünü söyledi.

Pekin özel sektör üzerindeki kontrolü sıkılaştırıyor

Dünyanın en etkili iki para yöneticisinden gelen birbirinin tam zıttı bu görüşler, finans şirketlerinin Asya’nın en büyük ekonomisinde karşı karşıya bulundukları artan endişe verici ortamın altını çiziyor. Şi yabancı yatırımcıların iç piyasaya katılımını kolaylaştırırken, yönetimi ise özel sektör üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor ve ABD ile, siber güvenlikten Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine, birçok konuda çatışıyor.

Soros, Ant Group Co.’nun ilk halka arzının geçen yıl ani bir şekilde iptal edilmesi ile başlayan kısıtlamaların, daha sonra “zirveye ulaştığını” söyledi. Milyarder yatırımcı, araç çağırma şirketi Didi Global Inc.’ye New York’ta kote olmasının hemen ardından yapılanlara ve “ABD’nin finanse ettiği” Çinli özel eğitim kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara dikkat çekti. Soros ayrıca, BlackRock yöneticilerinin “Çin’in gayrimenkul piyasasında oluşmakta olan devasa krize” de dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.