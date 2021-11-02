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Sorunlu kredilerin düşmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın bankacılık denetim, gözetim birimi başkanı Andrea Enria, Euro Bölgesi bankalarının defterlerindeki sorunlu kredi miktarının daha da düşmesini beklediklerini bildirdi.

02.11.2021 - 11:07 |
Sorunlu kredilerin düşmesi bekleniyor

Enria, pandeminin etkisinden kaynaklı olarak bazı şirketlerin hala sıkıntı çekmeye devam ettikleri ortamda bankaların bu beklentilerinin aşırı iyimser olabileceği uyarısında da bulundu.

Enria katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, "Tüm bankalar sorunlu kredilerin en azından 2022 sonuna kadar düşmeye devam etmelerini bekliyorlar ve ancak biz bu beklentinin biraz fazla iyimser olabileceğinden endişe ediyoruz. Bankalara her zaman dikkatli olmalarını, ayırdıkları karşılıkları serbest bırakmak konusunda aceleci davranmamalarını söylüyoruz" dedi.

Andrea Enria, Euro Bölgesi bankalarının şu ana kadar açıkladıkları temettü ve hisse geri alım planlarının ECB'nin beklentilerine paralel olduğunu da vurguladı.

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