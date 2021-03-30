Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSözlü savunma toplantısı yapıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Sözlü savunma toplantısı yapıldı
ABONE OL

Sözlü savunma toplantısı yapıldı

Google hakkında yerel arama hizmetleri pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

30.03.2021 - 15:32 | | AA
Sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak yerel arama hizmetleri pazarındaki rakipleri dışladığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını hatırlattı.

Sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılmasına karar verildiğini aktaran Küle, sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında, Google’ın kendi yerel arama hizmetini ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerine kıyasla, konum ve görsel olarak daha avantajlı şekilde sunması ve diğer uygulamaları ile bu pazardaki rekabeti bozmak suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin incelendiğini ifade etti.

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve "kendi yerel arama hizmetiyle konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetine, genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak, rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak rakiplerin faaliyetini zorlaştırdığını" iddia eden temsilci, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Şikayetçi taraf da Google'nın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürdü. 

Google'ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini savundu, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kaydetti. 

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Nisan'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

    Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

    Son dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Mutasyon oranı yüzde 75

    Son dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Mutasyon oranı yüzde 75

    Uçuş görevlisi koronavirüsü yaymaktan hapis cezası aldı

    Uçuş görevlisi koronavirüsü yaymaktan hapis cezası aldı

    Son dakika... Akraba kavgasında kan aktı!

    Son dakika... Akraba kavgasında kan aktı!

    Bakan Pekcan, TMB'nin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

    Bakan Pekcan, TMB'nin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı 2021? Bu sene teravih namazı kılınacak mı?

    Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı 2021? Bu sene teravih namazı kılınacak mı?

    Sıradaki Haber
    Parayı devlet ödüyor! 2 yıl boyunca ücretsiz...

    Parayı devlet ödüyor! 2 yıl boyunca ücretsiz...

    Sıradaki Haber
    Uzayın derinliklerinde aranan gizem çözüldü

    Uzayın derinliklerinde aranan gizem çözüldü

    Sıradaki Haber
    Son dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Mutasyon oranı yüzde 75

    Son dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Mutasyon oranı yüzde 75

    Sıradaki Haber