SPK, 6 kişiye geçici işlem yasağını uzattı

SPK bültenine göre kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

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Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.