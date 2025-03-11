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UzmanparaSPK, 6 kişiye geçici işlem yasağını uzattı
HaberlerUzmanparaSPK, 6 kişiye geçici işlem yasağını uzattı

SPK, 6 kişiye geçici işlem yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

11.03.2025 - 08:59 | | AA
SPK, 6 kişiye geçici işlem yasağını uzattı

SPK bültenine göre kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

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Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

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