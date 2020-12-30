SPK yoğun mesaide

Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarındaki 2020 gelişmelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin, Türkiye'de sermaye piyasalarına, özellikle de pay piyasasına rekor düzeyde yeni yatırımcının katıldığı bir yıl olarak dikkati çektiğini söyledi.

2019 sonunda 1,2 milyon olan pay piyasası yatırımcı sayısının 2020'nin kasım sonu itibarıyla 1,9 milyona ulaştığını bildiren Taşkesenlioğlu, "Pay piyasasındaki yatırımcı sayısının uzun yıllardır 1 milyon civarında seyrettiği düşünüldüğünde, 2020 yılındaki değişimin önemi daha net bir şekilde anlaşılabilmektedir." dedi.

Taşkesenlioğlu, pay piyasalarına olan bu eğilimin Türkiye'ye has bir durum olmadığını ve pandemi sürecinde birçok ülkede benzer yatırımcı davranışları gözlemlendiğini ifade ederek, küresel ölçekte birçok sermaye piyasası otoritesinin bu eğilim üzerine çalıştığını söyledi.

Artan talebin, plansız ve hedefsiz yatırımlara yönelme, kötü niyetli kişiler tarafından manipülatif işlemlerin parçası haline getirilme ya da sağlıksız arzlar ile karşılaşabilme ihtimalleri üzerinde yoğun mesai harcadıklarını aktaran Taşkesenlioğlu, "Bu kapsamda 2020 yılında kanun değişikliği ile birlikte ikincil düzenlemeler ve Kurul kararları ile yaptırımların etkinliğini artırmak adına birçok önemli adım attık." dedi.

"Sosyal medya mecraları yakın takibe alındı"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket eden şirketlere uygulanacak idari para cezasının, şirketlerin kar ve hasılatları üzerinden belirlenebilmesine imkan sağlandığını, halka arzlardan elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması durumunda Kurul'a fonun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tedbir alma ya da yapılan yanlış işlemlerin iptali için başvuru yetkisi tanındığını anlattı.

Taşkesenlioğlu, piyasada "insider trading" ve "manipülasyon" olarak da bilinen bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin öngörülen cezanın alt sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını, böylece bu suçlardan alınan cezalarda, hükmün açıklanması geri bırakılamayacak ve doğrudan hapis cezası ile muhatap olabilecek ilgili kişiler için caydırıcılığın artırıldığını söyledi.

2020'nin, SPK'nın gözetim radarının kapsamını genişlettiği ve sosyal medya mecralarının yakın takibe alındığı bir yıl olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı kişiler, bu mecraları kullanarak birçok bireysel yatırımcıyı etkisi altına almakta. Bu kişilerin ortak özelliği, kendileri belirli payları satarken yatırımcılara ilgili paylarda alım yapmalarını tavsiye ederek yatırımcıları mağdur etmeleridir. 2020 yılında piyasayı bozup bireysel yatırımcıları aldatan bu kişilere karşı en ufak bir müsamaha göstermeden en üst limitten birçok ceza verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ancak bu konuda asıl sorumluluk bireysel yatırımcılardadır. Bireysel yatırımcılar, sosyal medyayı takip ederken şu gerçeği unutmasınlar; yatırım tavsiyesi aldıklarını düşünürken manipüle ediliyor olabilirler. Size fikir veren kişiler, kendilerine veya başkalarına ait hisse senetlerini size satmaya çalışıyor olabilirler. Ayrıca, söz konusu gruplara katılarak ilgililerin yönlendirmeleri ile işlem yapmanın ilgili suçlara iştirak kapsamında değerlendirilebileceğini de yatırımcılarımızın aklından çıkarmaması gerekiyor."

"Şirketlere sağlanan fon tutarı 2020 yılında 332,5 milyar TL'ye ulaştı"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Türkiye'nin, 2020 yılında sermaye piyasaları açısından önemli bir ivme kazandığını belirterek, şirketlerin birincil halka arz yöntemiyle 1,1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar TL fon sağladığını bildirdi.

Aynı dönemde borçlanma araçları yoluyla 248,6 milyar TL, kira sertifikaları ile 59,7 milyar TL, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) aracılığıyla 1,2 milyar TL kaynağın şirketlere aktarıldığını belirten Taşkesenlioğlu, böylece özel sektörün sermaye piyasası araçları ile sağladığı fon tutarının 2020'de toplam 332,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Taşkesenlioğlu, aynı ivmenin 2021 yılında da süreceğini, halka arzların, borçlanma aracı, kira sertifikası ve VDMK ihraçlarının artarak devam edeceğini öngördüklerini ifade ederek, "Bu durum, özel sektörün sermaye piyasaları yoluyla uzun vadeli fon temin edebilmesi ve yüksek kaldıraçlı bilançolarını dengeleyerek risklerini azaltabilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor." dedi.

SPK olarak, şirketlerin bu fırsatları değerlendirmelerini sağlayacak araçların altyapısını hazırlamaya devam ettiklerini aktaran Taşkesenlioğlu, sisteme yeni kazandırılan Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracı, Proje Finansmanı Fonu ve Kitle Fonlaması gibi araçlar sayesinde özel sektör şirketlerinin alternatif finansman imkanına kavuşacağını kaydetti.

"Yatırımcı talebinin devam edeceğini öngörüyoruz"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2021 yılına hazır bir şekilde girebilmek adına sektördeki paydaşlardan aldıkları önerileri detaylı bir analize tabi tutarak ihtiyaçları tespit ettiklerini, bu kapsamda aciliyeti olduğu düşünülen bazı adımları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

2021 yılında ve sonrasında sermaye piyasasına olan yatırımcı talebinin devam edeceği öngörüsünde bulunan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl daha fazla sayıda şirketimizin sermaye piyasaları yoluyla finansman sağlamasını umuyoruz. Sermaye piyasaları sayesinde şirketlerin kurumsallaşarak tüm menfaat sahiplerinin haklarını kollayan, çevresel, sosyal ve yönetişim konularına özen gösteren, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve bu sayede topluma daha fazla katma değer sunabilen şirketler haline gelmesini bekliyoruz."