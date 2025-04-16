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SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

16.04.2025 - 09:08 | | AA
SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bültenine göre, Kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

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Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 16 Nisan itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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