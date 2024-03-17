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Uzmanpara SPK'dan 'tahvil' iddialarına yalanlama
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SPK'dan 'tahvil' iddialarına yalanlama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

17.03.2024 - 10:00 | | İHA
SPK'dan 'tahvil' iddialarına yalanlama

SPK’nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarının ‘Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihracını durdurdu’ yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak, başvuru dosyalarını sonuçlandırmaktadır. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır. Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler kurulumuzun haftalık bültenlerinde ve kurulumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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