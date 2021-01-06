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06.01.2021 - 11:06 | | AA

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi arttı

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artarak yaklaşık 5 milyar lira oldu.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi arttı
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Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, Aralık 2020'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak yaklaşık 16 milyon 901 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 26,7 artarak 4 milyar 993 milyon 158 bin lira oldu. Bu rakam, Aralık 2019'da 3 milyar 940 milyon 862 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 190 milyon 401 bin 844 lirayla 23 Aralık'ta, en düşük işlem hacmi ise 136 milyon 527 bin 656 lirayla 13 Aralık'ta gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 293 lira 34 kuruş olarak gerçekleşti.

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