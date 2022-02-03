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Spotify kullanıcı sayısı beklentilerin altında kaldı

Spotify'ın ücret ödeyen kullanıcı sayısı Wall Street beklentilerini yakalayamadı.

03.02.2022 - 07:29 |
Spotify kullanıcı sayısı beklentilerin altında kaldı

Spotify, 2021 yılının son çeyreğinde aktif kullanıcı sayısının yüzde 18 artarak 406 milyona ulaştığını, ücret ödeyen kullanıcı sayısının ise yüzde 16 artışla 183 milyon seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ücret ödeyen kullanıcı sayısının 184 milyon olması bekleniyordu.

Şirket dördüncü çeyrekte cirosunu yüzde 24 artırarak 2,69 milyar euroya çıkardı. Beklenti 2,66 milyar euro gelir elde edileceği yönündeydi. 2021 yılının tamamında ciro yüzde 22,7 artışla 9,7 milyar euro oldu.

Dördüncü çeyrekte zarar 39 milyon euro, hisse başına 0,21 cent olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 125 milyon euro olmuştu.

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