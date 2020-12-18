Stagflasyon Nedir? Ekonomik Olarak Etkileri Nelerdir?

İlk defa ABD'de 1970 yılında dile getirilen stagflasyon, ortaya çıkan kriz ortamına anlatmak amaçlı söylendi. Bu doğrultuda ülke çapında yaşanmış olan ekonomik krizi, stagflasyon üzerinden ele almak suretiyle değerlendirdiler. Tabii stagflasyon yaşanması için belli başlı bazı unsurlar ön plana çıkmaktadır.



Stagflasyon Nedir?



Stagflasyon herhangi bir ülke kapsamında enflasyon ile beraber durgunluğun aynı anda yaşandığı durum için tabir edilir. Bu durum ülke açısından ciddi ekonomik kriz ortaya çıkarırken, aynı zamanda önemli oranda işsizlik yaratmaktadır. Bu doğrultuda ihracatın düşmesi ile beraber ithalatın yükselmesi üzerinden, ülkede çok önemli bir sarsıntı oluşturur. Diğer bir tabir ile ülke ekonomisi açısından sağlıksız bir durum meydana gelir. Böyle durumlar söz konusu olduğu zaman stagflasyon kelimesi kullanılır ve bu terim ile tabir edilir.



Ekonomik Olarak Etkileri Nelerdir?



Ülke ekonomisi açısından stagflasyon meydana geldiği zaman bazı ciddi problemler ile karşı karşıya kalır. Bu problemler uluslararası çapta meydana gelirken aynı zamanda bir ülke içindeki bireysel ve toplumsal olarak da sorunlar yaratabilmektedir.



- Ülke çapında ciddi oranda işsizlik meydana gelir.

- Enflasyon rakamları sürekli yukarı doğru devam eder.

- Ekonomik büyüme yaratılamaz.

- Ülke ekonomisinde ciddi bir durgunluk yaşanır.

- İhracat düşerken ithalatın oranı artar.



Bugünü ciddi durumlar ile karşı karşıya kalan ülkeler, stagflasyon yaşarken aynı zamanda ekonomik çözümler bulmaya çalışırlar. Bu doğrultuda ekonomik açıdan doğru politikalar uygulamak suretiyle enflasyon durdurulmaya çalışılırken, işsizliğin artışının önüne geçirme konusunda mücadele gösterilir.



Stagflasyonu Önlemek İçin Neler Yapılır?



Genel olarak stagflasyonu önlemek ya da durdurmak amaçlı, ülke çapındaki hükümetler iki farklı unsuru ele alır. Bunlardan biri enflasyonla mücadeledir. Yapılan politikalar kapsamında ekonomik açıdan önce enflasyonun önüne geçilmeye çalışılır. Bununla beraber aynı zamanda ekonomiyi canlandıracak ekonomik paketler doğrultusunda politika uygulanır. Her ne kadar bu durum o kadar kolay çözülecek bir problem olmasa bile, zaman içerisinde belli başlı bazı uygulamalar sorunu azaltabilir. Ancak hem enflasyonla mücadele hem de ekonomik politika uygulamak birbirine ters düştüğü için, bu durum kolay kolay çözüme kavuşmaz.



Hangi Ülkeler Stagflasyon Yaşar?



Genel olarak yanlış ekonomik politikalar ve yüksek oranda işsizliğin artması ile beraber borçların yükselmesi, ülke çapında stagflasyon yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bununla beraber enflasyon artışı ve faiz oranlarındaki değişiklik, stagflasyonu daha da şiddetlendirir. Özellikle ihracatın önemli oranda düşmesi ve ithalatın da yüksek noktaya çıkması, bu krizin en önemli unsurları içerisinde yer alır. Ekonomik politika ile beraber enflasyonla hem de işsizlikle mücadele ülkeleri oldukça zora sokabilmektedir.