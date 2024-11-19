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Uzmanpara'Stagflasyon riski görmüyorum'
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'Stagflasyon riski görmüyorum'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yüksek enflasyonun düşük ekonomik büyüme ya da durgunlukla birlikte görüldüğü bir olgu olan stagflasyon riski görmediğini söyledi.

19.11.2024 - 14:44 | | Foreks Haber
'Stagflasyon riski görmüyorum'

Nabiullina, ekonomide yeni bir şok yaşanmaması halinde şu anda %21 olan gösterge faiz oranını önümüzdeki yıl düşürmeye başlayabileceklerini de söyledi.

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Nabiullina, gösterge faiz oranının Rusya'da 20 yılı aşkın bir süredir görülmeyen bir seviyeye yükseltilmesinin, şu anda %8,5 seviyesinde seyreden enflasyonla mücadelede etkili olduğunu kanıtladığını ve önümüzdeki yıl %4-4,5 seviyesine indirileceğini söyledi. “Enflasyon yavaşladıkça, ilave dış şoklar olmaması koşuluyla, temel faiz oranının kademeli olarak düşürülmesini değerlendireceğiz. İndirim önümüzdeki yıl başlayacak” dedi.

Rusya Merkez Bankası, 2025 yılında ortalama %17-20 arasında bir faiz oranı öngörüyor.

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