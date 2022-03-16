Standard Bank'tan petrol ve kömür kararı

Standard Bank, 2030 yılına kadar kredi portföyündeki termal kömür pozisyonunu 2020 yılındaki yüzde 0,7 seviyesinden yüzde 0,5'e ve 2050'de sıfıra indirecek. Petrol pozisyonunu da 2020'deki yüzde 0,65'ten 2030'a kadar yüzde 0,53'e çekecek.

Banka petrol arama ve üretim faaliyetlerindeki kredileri de 2030'a kadar yüzde 5 azaltacak.