Standard Chartered hisse geri alımı yapacak

Standard Chartered PLC, 2023 vergi öncesi karının tahminlere paralel olarak %18 arttığını bildirdi ve hissedarlarına 1 milyar dolarlık hisse geri alımı ve temettü artışı açıkladı.

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Gelirlerinin çoğunu Asya'da elde eden Standard Chartered, 2023 yılı için yasal vergi öncesi karın, banka tarafından derlenen 15 analist tahminindeki 5,1 milyar dolara paralel olarak 5,09 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Standard Chartered, bankacılık sektöründeki zorlukların ve emlak piyasasındaki belirsizliğin, hissenin mevcut değerindeki düşüşün sorumlusu olduğunu söyledi.

Merkezi Londra'da bulunan kredi kuruluşu ayrıca 560 milyon dolar ya da hisse başına 21 centlik bir nihai temettü açıkladı ve bu da tüm yıl temettü ödemesinin %50 artışla 27 cente çıkmasını sağlayarak 23,7 centlik konsensüs görüşünün üzerine çıktı.

CEO Bill Winters yaptığı açıklamada bankanın önümüzdeki üç yıl içinde en az 5 milyar dolar getiri sağlamayı hedeflediğini söyledi.

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Banka, 2023'teki %10'luk büyümeye karşılık 2024 ile 2026 yılları arasında gelirin %5-7 oranında artmasını beklediğini söyleyerek gelecekteki performansına ilişkin yeni ve ölçülü bir rehberlik ortaya koydu.

Kredi kuruluşu, önemli bir karlılık ölçütü olan maddi özkaynak karlılığını, mevcut %10 seviyesinden 2026 yılına kadar 'istikrarlı bir şekilde' %12'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Grup Başkanı José Vinals açıklamasında, "Enflasyonun 'son kilometresi' beklenenden daha zorlu olabilir ve jeopolitik riskler çok fazla" dedi.