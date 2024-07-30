Standard Chartered'ın net karı azaldı

Standard Chartered Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde net karın bir önceki yıla göre %3,7 düşerek 946 milyon dolara gerilediğini belirtti. Visible Alpha tarafından analistlerle yapılan bir ankette net kar 1,03 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

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İkinci çeyrek net faiz geliri %19 düşüşle 1,60 milyar dolara geriledi.

Net ücret ve komisyonlar ile net alım satım kazançlarını içeren net faiz dışı gelirler ise %18 artışla 3,06 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden elde edilen kar %2,6 azalarak 1,34 milyar dolara gerilerken, varlık ve bireysel bankacılık faaliyetlerinden elde edilen kar %5,3 azalarak 646 milyon dolara düştü.

Banka ikinci çeyrekte 75 milyon dolar kredi değer düşüklüğü ayırırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 141 milyon dolardan daha düşüktü.