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Standard Chartered'ın net karı azaldı

Standard Chartered'ın net karı düştü. Banka 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

30.07.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
Standard Chartered'ın net karı azaldı

Standard Chartered Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde net karın bir önceki yıla göre %3,7 düşerek 946 milyon dolara gerilediğini belirtti. Visible Alpha tarafından analistlerle yapılan bir ankette net kar 1,03 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

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İkinci çeyrek net faiz geliri %19 düşüşle 1,60 milyar dolara geriledi.

Net ücret ve komisyonlar ile net alım satım kazançlarını içeren net faiz dışı gelirler ise %18 artışla 3,06 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden elde edilen kar %2,6 azalarak 1,34 milyar dolara gerilerken, varlık ve bireysel bankacılık faaliyetlerinden elde edilen kar %5,3 azalarak 646 milyon dolara düştü.

Banka ikinci çeyrekte 75 milyon dolar kredi değer düşüklüğü ayırırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 141 milyon dolardan daha düşüktü.

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