Stellantis, Brezilya'da yatırım yapacak

Şirket yöneticileri ile Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasındaki görüşmeden kısa bir süre sonra açıklanan yatırım, hükümetin ülke sanayisini yeniden canlandırmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

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GM, Volkswagen, Hyundai ve Toyota gibi diğer otomobil üreticileri de ülkede yatırım yapacaklarını duyurmuşlardı.

İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares bir basın toplantısında, Stellantis'in Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine yönelik planları arasında, hem benzin hem de etanolle çalışan esnek yakıtlı modellerine elektrifikasyon teknolojisi eklemek olduğunu söyledi.

Şirketin bir sonraki lansmanının yılın ikinci yarısı için planlandığını ve hibrit bir araç olacağını söyledi.

Fiat, Peugeot, Citroen gibi markaların sahibi olan Stellantis, zaman çizelgesi vermese de ülkede elektrikli bir araç üretmeyi planladığını da söyledi.

Tavares, yatırım planının Brezilya'nın Mover otomotiv programı kurallarını takip edeceğini, bu programın sürdürülebilirliğe yatırım yapan otomobil üreticilerine vergi indirimi sağlayacağını ve sektörün çevresel etkisini azaltmak için yeni yükümlülükler getireceğini söyledi.