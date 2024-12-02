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Stellantis CEO'su istifa etti

Küresel otomotiv üreticisi Stellantis'in üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

02.12.2024 - 09:12 | | AA
Stellantis CEO'su istifa etti

Bünyesinde çok sayıda önemli markayı bulunduran küresel otomotiv üreticisi Stellantis'ten dün yapılan açıklamada, Tavares'in pazar akşam saatlerinde görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Tavares'in ardından Stellantis'in, John Elkann'ın başında bulunacağı Geçici İcra Kurulu tarafından yönetileceği ve 2025'in ilk yarısında yeni CEO'nun duyurulmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis'in Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, "Stellantis'in kuruluşundan bu yana elde ettiği başarı, kilit hissedarlar, Yönetim Kurulu ve CEO arasındaki mükemmel uyumdan kaynaklanıyor. Ancak son haftalarda farklı görüşler ortaya çıktı ve bu da Yönetim Kurulu ile CEO'nun bugünkü kararı almasına yol açtı." ifadesini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlerde de şirketin Amerika'daki satışlarının son dönemde düştüğü dile getirildi.

Tavares'in istifa kararı sonrasında İtalya'da iktidar ve muhalefet partilerinden, Stellantis Başkanı John Elkann'a, bu ayrılığı parlamentoya açıklaması çağrısı geldiği vurgulandı.

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Stellantis, 2021 yılında Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesiyle kurulmuş ve ilk CEO'su Carlos Tavares olmuştu.

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