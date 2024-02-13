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Stellantis'den 103 milyon euroluk yatırım

Stellantis, Macaristan fabrikasına 103 milyon euro yatırım yapacak.

13.02.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Stellantis'den 103 milyon euroluk yatırım

Stellantis otomobil üreticisinin elektrikli araç portföyünü büyütmesine yardımcı olacak elektrikli tahrik modüllerinin üretim kapasitesini artırmak için Macaristan'daki Szentgotthard tesisine 103 milyon euro yatırım yapacağını söyledi.

Bu yatırım, Stellantis'in Fransa'daki Tremery-Metz ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kokomo, Indiana'dan sonra EDM üretim tesisine yaptığı üçüncü yatırım.

Ayrıca Stellantis, İtalya'daki Mirafiori Kompleksi'ndeki tesisinde hibrit ve plug-in hibrit araçlar için yeni nesil elektrikli çift kavramalı şanzımanların (eDCT'ler) 2024 üretimini artırıyor.

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