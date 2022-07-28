Stellantis'in net karı arttı

Yılın ilk 6 ayında düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı yüzde 44 artarak 12,4 milyar euro oldu. Analistler ise 9,42 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar bekliyordu.

Stellantis ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 88 milyar dolar kar etti.

İlk 6 ayda Stellantis'in elektrikli araç satışları yüzde 50 artarak 136 bin adet oldu.