Stellantis'in net karı arttı
Fiat Chrysler ve PSA Group'un birleşmesi ile kurulan Stellantis, 2022 yılının ilk yarısında net karını yüzde 34 artırarak 8 milyar euro seviyesine çıkardı.
28.07.2022 - 09:50 |
Yılın ilk 6 ayında düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı yüzde 44 artarak 12,4 milyar euro oldu. Analistler ise 9,42 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar bekliyordu.
Stellantis ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 88 milyar dolar kar etti.
İlk 6 ayda Stellantis'in elektrikli araç satışları yüzde 50 artarak 136 bin adet oldu.