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Sterlin, dolar karşısında 15 ayın zirvesinde

İngiliz Sterlini, Birleşik Krallık'ta bu sabah açıklanan ücret verilerinin ardından ABD doları karşısında 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

11.07.2023 - 09:43 |
Sterlin, dolar karşısında 15 ayın zirvesinde

Ücretlerde büyümenin beklentileri aştığına işaret eden verinin ardından sterlin, 1,2913 dolar seviyesine kadar yükseldi. GBP bu seviyeleri en son 25 Nisan 2022'de görmüştü. Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 1,2907'den işlem görüyor.

ONS verilerine göre İngiltere'de ücretler, primler hariç tutulduğunda mayıs ayında sona eren 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı. Beklenti yüzde 7,1 artış olacağı yönündeydi.

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