Sterlin, dolar karşısında 15 ayın zirvesinde
İngiliz Sterlini, Birleşik Krallık'ta bu sabah açıklanan ücret verilerinin ardından ABD doları karşısında 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
11.07.2023 - 09:43 |
Ücretlerde büyümenin beklentileri aştığına işaret eden verinin ardından sterlin, 1,2913 dolar seviyesine kadar yükseldi. GBP bu seviyeleri en son 25 Nisan 2022'de görmüştü. Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 1,2907'den işlem görüyor.
ONS verilerine göre İngiltere'de ücretler, primler hariç tutulduğunda mayıs ayında sona eren 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı. Beklenti yüzde 7,1 artış olacağı yönündeydi.