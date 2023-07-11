Sterlin, dolar karşısında 15 ayın zirvesinde

Ücretlerde büyümenin beklentileri aştığına işaret eden verinin ardından sterlin, 1,2913 dolar seviyesine kadar yükseldi. GBP bu seviyeleri en son 25 Nisan 2022'de görmüştü. Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 1,2907'den işlem görüyor.

ONS verilerine göre İngiltere'de ücretler, primler hariç tutulduğunda mayıs ayında sona eren 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı. Beklenti yüzde 7,1 artış olacağı yönündeydi.