'Sterlin, dolar karşısında gerileyebilir'

Olivier Korber, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) daha hızlı şekilde faiz artırmaya devam etmesine bağlı olarak sterlinin dolar karşısında pandeminin başından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilebileceğini bildirdi.

Korber yayınladığı yatırımcı notunda BoE'nin yaptığı resesyon uyarısının Fed'den eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımı beklentileri ile bir araya gelmesi halinde sterlinin yakın gelecekte 1,20 dolar seviyesinin altına gelebileceğini vurguladı.

Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 0,17 artışla 1,21'den işlem görüyor.

Korber notunda "ABD'de resesyon korkuları şu anda geri çekiliyor ve Fed'in ikinci bir 75 baz puanlık faiz artırımı yapıp yapmayacağı tartışılmaya başlandı. Eğer sterlinde aşağı yönlü görünüm devam ederse sterlin/dolar paritesi bir aylık bir sürede 1,14-1,20 dolar aralığına düşebilir" ifadelerini kullandı.