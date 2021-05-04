'Sterlin riskleri aşağı yönlü'

Uluslararası yatırım kuruluşu BNP Paribas tarafından hazırlanan raporda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü toplantısı öncesinde sterline ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğu kaydedildi.

Kuruluşun raporunda "Her ne kadar piyasa beklentisi BoE'nin daha şahin bir tutum takınacağı yönünde olsa da sterlin için toplantı öncesinde risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Sterlinde halihazırda önemli oranda iyi haberin fiyata yansımış olduğunu kaydeden BNP, "Varlık alımlarına yönelik şahin açıklamaların etkisi sınırlı kalabilir" ifadelerini kullandı.