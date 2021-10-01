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Stopaj desteği süresi uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

01.10.2021 - 06:59 | | AA
Stopaj desteği süresi uzatıldı

TL mevduatların cazibesini artırmak ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül'de sona eriyordu. Karar ile söz konusu destek 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Bu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile bu tarihte iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.

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