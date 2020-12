Stopaj Nedir, Nasıl Hesaplanır? Stopaj Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Vatandaşların ödediği pek çok vergi türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi de stopaj vergisidir. Stopaj vergisinin bir hesaplanma şekli ve ödeme zamanı bulunmaktadır.



Stopaj Nedir?



Stopaj bir vergi çeşididir. İşverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait olan tutarın, iş yapan kişiye ödenmesi esnasında yasa ile belirlenmiş oranlar ile birlikte bu tutarın bir kısmının korunarak iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde bir vergilendirme şekli olmaktadır.



Maliye İdaresinin vergi tahsilini daha garanti ve kolay olarak gerçekleştirmek istemesinden doğan yöntem stopaj olarak bilinmektedir. Uygulama yöntemi göz önünde bulundurulur. Bu nedenle temin edilmesi en güvenilir en işlek yöntem olarak belirtilmektedir. Bu verginin amacı vergilerin tahsilinin daha kolay ve daha garantili bir şekilde yapılmasıdır. Bu sayede küçük matrahların vergiden kaçınılması önlenmektedir.



Stopaj Nasıl Hesaplanır?



Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında stopaj vergi oranları belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunda kimlerin hangi koşullarda stopaj vergisi ödemesi gerektiği de belirtilmiştir. Stopaj kesintileri brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.



Stopaj hesaplanmasına örnek vermek gerekir ise 3000 TL bedelinde olan brüt kira fiyatının yüzde 20'si olarak hesaplanan 600 TL, kiracı tarafından stopaj kesintisi vergi dairesine ödenir. Geriye kalan 2400 TL ise net kira bedeli olarak mülk sahibine ödenmektedir.



Brütleştirme Formülü = Net kira ücretinin (1-0,2) tutarına bölünmesi şeklinde bulunur. Net olarak belirtilen kira bedelinden dolayı yeni stopaj tutarı ise kira bedeli 3000 TL'nin 0,8'e bölünmesi ile bulunur. Stopaj tutarı ise brüt kira bedelinin 0,2 ile çarpılması sonuç bulunmaktadır. Buna göre;



Brüt Kira Bedeli = 3000/0,8 = 3750 TL

Stopaj Tutarı = 3750 * 0,2 = 750 TL



Stopaj Vergisi Ne Zaman Ödenir?



Stopaj vergi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de stopaj vergisinin ne zaman ödeneceğidir. Stopaj vergisi Gelir İdaresi Başkanlığınca her yılın başında ödenmektedir. Her yılın başında belirtilen vergi takvimine göre iki eşit taksit olarak ödenebilmektedir.



Ayrıca gelir kapsamında bulunan kira stopaj hesaplamaları her sene mart ayında beyan edilmektedir. Gelir vergisi kapsamındaki kira stopaj vergisi ise her yılın Mart ve Temmuz Aylarında ödenmektedir.