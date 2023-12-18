'Şu anda faiz indiriminden bahsetmiyoruz'

CNBC'nin "Squawk Box" programında konuşan Williams, "Şu anda gerçekten faiz indiriminden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki soruya odaklanmış durumdayız, Başkan Powell'ın da dediği gibi, enflasyonun %2'ye düşmesini sağlamak için para politikasını yeterince kısıtlayıcı hale getirdik mi? Önümüzdeki soru bu" dedi.

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Mart ayında bir faiz indirimine ilişkin vadeli işlem fiyatlaması sorulduğunda, "Bunu düşünmek için bile erken olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Williams, Fed'in verilere bağlı kalmaya devam edeceğini ve enflasyondaki düşüş eğiliminin tersine dönmesi halinde politikayı yeniden sıkılaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Williams, "Yeterince kısıtlayıcı olma açısından bu noktada ya da buna yakın görünüyoruz, ancak işler değişebilir. Geçtiğimiz yıl boyunca öğrendiğimiz bir şey de verilerin şaşırtıcı şekillerde hareket edebileceği ve enflasyondaki ilerlemenin durması ya da tersine dönmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmak için harekete geçmeye hazır olmamız gerektiğidir. Enflasyonda kesinlikle yavaşlama görüyoruz. Para politikası amaçlandığı gibi işliyor. Sadece enflasyonun sürekli olarak %2'ye geri döndüğünden emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.