Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSubaru üretime 2 hafta ara verecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Subaru üretime 2 hafta ara verecek
ABONE OL

Subaru üretime 2 hafta ara verecek

Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

06.04.2021 - 06:51 | | AA
Subaru üretime 2 hafta ara verecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Firma, başkent Tokyo yakınlarındaki Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracak.

Geçici durdurma Subaru'nun Forester SUV ile Legacy sedan modellerinin imalatını sekteye uğratacak.

Seri üretim hatlarının birinin 21 Nisan'da, tamamının ise 10 Mayıs sonrası normale döneceği kaydedildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

    Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

    Sivas'ta otomobiller çarpıştı! 5 kişi yaralandı

    Sivas'ta otomobiller çarpıştı! 5 kişi yaralandı

    Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

    Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

    Dünyadaki kömür projelerinin tek alıcısı Çin

    Dünyadaki kömür projelerinin tek alıcısı Çin

    Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

    Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

    Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

    Sıradaki Haber
    Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

    Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

    Sıradaki Haber
    Sivas'ta otomobiller çarpıştı! 5 kişi yaralandı

    Sivas'ta otomobiller çarpıştı! 5 kişi yaralandı

    Sıradaki Haber