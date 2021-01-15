Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Subaru üretime ara verdi
15.01.2021 - 08:51 | | AA

Subaru üretime ara verdi

Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Subaru üretime ara verdi
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici ara verdi.

Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.

ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

Öte yandan Honda ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son gün geldi! İstanbulkarta hes kodu nasıl eşleştirilir - yüklenir? Toplu taşımada HES kodu şartı

Son gün geldi! İstanbulkarta hes kodu nasıl eşleştirilir - yüklenir? Toplu taşımada HES kodu şartı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika... 1 milyon TL ödülle aranan Poyraz Bulanık Bitlis'te öldürüldü!

Son dakika... 1 milyon TL ödülle aranan Poyraz Bulanık Bitlis'te öldürüldü!

Sıradaki Haber