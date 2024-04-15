Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Haberin Devamı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,5 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %54,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak tahmin edildi.

Haberin Devamı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %24,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.