Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 330’un üzerinde

Ocak 2021’de yüzde 304,33 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 330,78’e yükseldi. Açıklamada, özellikle gıda ve içecek grubundaki fiyat artışlarının enflasyonun yükselme nedeni olduğuna vurgu yapıldı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı. Sudan, 21 Şubat’ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmin kurun değerini birleştirerek devalüasyona gitmişti.

Merkez Bankası, döviz kuru değişim oranını dolar başına 55 Sudan cüneyhinden 375 cüneyhe çıkarmıştı. Karaborsada bir ABD doları şu anda 380-400 Sudan cüneyhi civarında satılıyor.

Bazı uzmanlar kur rejimindeki değişiklikle bu ay tüketici fiyatlarında hızlı bir artış yaşanacağı tahmininde bulunuyor.