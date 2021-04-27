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Sürücüsüz araç bölümünü Toyota'ya satıyor

Lyft, sürücüsüz araç birimi Level 5'i Toyota'nın bağlı ortaklığı olan Woven Planet'e satıyor.

27.04.2021 - 08:15 | | Foreks
Sürücüsüz araç bölümünü Toyota'ya satıyor

Uber'in önde gelen rakiplerinden Lyft, sürücüsüz araç birimi Level 5'i Toyota'nın bağlı ortaklığı olan Woven Planet'e 550 milyon dolar nakit karşılığında satacağını duyurdu.

Yapılan basın açıklamasına göre Lyft ve Woven Planet, sürücüsüz araç teknolojisinin güvenliği üzerinde birlikte çalışmaya devam edecekler.

Anlaşmaya göre Lyft, 200 milyon doları peşin olarak alacak ve geri kalan 350 milyon dolar 5 yıl içinde ödenecek. Satış anlaşmasının 2021'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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