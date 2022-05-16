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Suudi Arabistan petrol üretimini artıracak

Suudi Arabistan petrol üretimini artırma planlarını açıkladı.

16.05.2022 - 13:13 |
Suudi Arabistan petrol üretimini artıracak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman el-Suud, 2026 yılı sonuna, 2027 yılı başlarına kadar üretimi günlük 13 milyon varile çıkarma planlarını uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Enerji Bakanı, Bahreyn'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada üretimin 13,2-13,4 milyon varil/gün seviyesine çıkacağını belirtti.

Abdülaziz bin Selman el-Suud ayrıca Kuveyt ile aralarındaki Durra doğal gaz sahasının geliştirilmesine başlayacaklarını vurguladı.