Suudi Arabistan petrol üretimini artıracak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman el-Suud, 2026 yılı sonuna, 2027 yılı başlarına kadar üretimi günlük 13 milyon varile çıkarma planlarını uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Enerji Bakanı, Bahreyn'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada üretimin 13,2-13,4 milyon varil/gün seviyesine çıkacağını belirtti.

Abdülaziz bin Selman el-Suud ayrıca Kuveyt ile aralarındaki Durra doğal gaz sahasının geliştirilmesine başlayacaklarını vurguladı.