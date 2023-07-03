Suudi Arabistan'dan petrol hamlesi

Suudi Arabistan petrol üretimini gönüllü olarak 1 milyon varil/gün kısma kararını bir ay daha uzattı. Rusya da ağustos ayında petrol arzını 500 bin varil/gün kısacak.

Küresel petrol piyasasında arz sıkışıklığı yaşanacağı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre yapılacak üretim kısıntısı ile üretim ağustos ayında 9 milyon varil/gün civarına inecek. Bu son yıllarda görülen en düşük üretim olarak kayıtlara geçecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Rusya'nın global pazarlara petrol ihracatını azaltarak arzı kısacağını bildirdi.

Novak'ın verdiği bilgiye göre ağustos ayında ihracat 500 bin varil/gün azaltılacak.