Suudi Arabistan'ın petrol üretimi arttı

Aralık ayında Suudi Arabistan'ın petrol üretimi 110 bin varil/gün artarak 10,02 milyon varil/güne çıkarken, ihracat ise 6 milyon 949 bin varil/günden 6 milyon 937 bin varil/güne indi.

Aralık ayında üretim 2020'nin aynı ayına göre 1,04 milyon varil/gün arttı. 2019'un aynı ayına göre artış 428 bin varil/gün oldu.

Aralık ayında Suudi Arabistan'ın petrol stokları 2 milyon 284 bin varil artarak 134 milyon 662 bin varile yükseldi.