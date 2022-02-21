Suudi Arabistan'ın petrol üretimi arttı
Joint Organisations Data Initiative (JODI) verilerine göre Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında bir önceki aya göre arttı, ancak ihracatı azaldı.
21.02.2022 - 07:54 |
Aralık ayında Suudi Arabistan'ın petrol üretimi 110 bin varil/gün artarak 10,02 milyon varil/güne çıkarken, ihracat ise 6 milyon 949 bin varil/günden 6 milyon 937 bin varil/güne indi.
Aralık ayında üretim 2020'nin aynı ayına göre 1,04 milyon varil/gün arttı. 2019'un aynı ayına göre artış 428 bin varil/gün oldu.
Aralık ayında Suudi Arabistan'ın petrol stokları 2 milyon 284 bin varil artarak 134 milyon 662 bin varile yükseldi.