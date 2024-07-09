Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek

Suzuki, kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu önemli bir toplantı ve oradaki tartışmaları yakından izleyeceğiz" dedi.

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BoJ, 30-31 Temmuz'daki politika toplantısında tahvil alımlarını azaltma planına karar vermeden önce salı ve çarşamba günü tahvil piyasası katılımcılarıyla bir toplantı düzenleyerek onların görüşlerini alacak.