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Uzmanpara Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek
Haberler Uzmanpara Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek

Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, bakanlığının Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahvil piyasası katılımcılarıyla, tahvil azaltma planlarına ilişkin toplantısındaki tartışmaları izleyeceğini söyledi.

09.07.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek

Suzuki, kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu önemli bir toplantı ve oradaki tartışmaları yakından izleyeceğiz" dedi.

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BoJ, 30-31 Temmuz'daki politika toplantısında tahvil alımlarını azaltma planına karar vermeden önce salı ve çarşamba günü tahvil piyasası katılımcılarıyla bir toplantı düzenleyerek onların görüşlerini alacak.

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