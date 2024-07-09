Suzuki, BoJ’un tahvil toplantısını takip edecek
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, bakanlığının Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahvil piyasası katılımcılarıyla, tahvil azaltma planlarına ilişkin toplantısındaki tartışmaları izleyeceğini söyledi.
09.07.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Suzuki, kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu önemli bir toplantı ve oradaki tartışmaları yakından izleyeceğiz" dedi.
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BoJ, 30-31 Temmuz'daki politika toplantısında tahvil alımlarını azaltma planına karar vermeden önce salı ve çarşamba günü tahvil piyasası katılımcılarıyla bir toplantı düzenleyerek onların görüşlerini alacak.