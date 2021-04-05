Suzuki iki fabrikasında üretimi durdurdu
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu.
05.04.2021 - 07:17 | | Foreks
Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi. Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu.
Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu.