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SVB'nin İngiltere'deki ortaklığına talep arttı

ABD'de batan Silicon Valley Bank'ın Birleşik Krallık'taki bağlı ortaklığının talipleri artıyor.

13.03.2023 - 10:00 |
SVB'nin İngiltere'deki ortaklığına talep arttı

İngiliz hükümetinin kurtarmaya çalıştığı Silicon Valley Bank UK'a, Bank of London'ın ardından HSBC Holdings ve JP Morgan da talip oldu.

Sky News muhabiri Twitter üzerinden verdiği bilgide "Bir anlaşma henüz kesin değil, ancak hem HSBC hem de JP Morgan, Silicon Valley Bank UK'i satın almayı araştırıyor" dedi.

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