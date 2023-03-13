SVB'nin İngiltere'deki ortaklığına talep arttı
ABD'de batan Silicon Valley Bank'ın Birleşik Krallık'taki bağlı ortaklığının talipleri artıyor.
13.03.2023 - 10:00 |
İngiliz hükümetinin kurtarmaya çalıştığı Silicon Valley Bank UK'a, Bank of London'ın ardından HSBC Holdings ve JP Morgan da talip oldu.
Sky News muhabiri Twitter üzerinden verdiği bilgide "Bir anlaşma henüz kesin değil, ancak hem HSBC hem de JP Morgan, Silicon Valley Bank UK'i satın almayı araştırıyor" dedi.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz