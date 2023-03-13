SVB'nin İngiltere'deki ortaklığını HSBC aldı

İngiltere, SVB'nin ülkede faaliyet gösteren ortaklığının iflastan kaçınmasını sağlayacak bir anlaşmaya vardı.

Silicon Valley Bank UK ismi ile faaliyet gösteren banka, HSBC'ye satıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre İngiltere Maliye Bakanlığı satışın gerçekleşmesi için işlemlerin kolaylaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada müşterilerin mevduatları korunurken, vergi mükelleflerine durumun yansıtılmayacağı bildirildi.

Silicon Valley Bank UK müşterilerinin mevduatlarına ve bankacılık hizmetlerine bugün itibarıyla ulaşabilecekleri belirtildi.